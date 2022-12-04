بكين: انفصال مركبة الفضاء «شنتشو-14» عن مجموعة محطة الفضاء الصينية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" أن ثلاثة رواد فضاء هم: تشن دونج، وليو يانج، وتساى شيوى تشه، عاشوا وعملوا فى مجموعة محطة الفضاء لمدة 183 يوما.

وأضافت أنه قبل الانفصال، أكمل رواد الفضاء أعمالا مختلفة، مثل إكمال التناوب في المدار مع طاقم مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-15"، وتحديد حالة مجموعة محطة الفضاء، وفرز وتحميل بيانات التجارب، وتنظيف ونقل الإمدادات المحفوظة فى المدار، وذلك بدعم من موظفى العلوم والتكنولوجيا على الأرض.

وتحت سيطرة أرضية، ستدخل مركبة الفضاء "شنتشو-14" إلى الغلاف الجوى للأرض مجددا فى وقت مناسب وتبدأ رحلة عودتها إلى الصين.

وأرسل رواد فضاء "شنتشو-14" الثلاثة إلى محطة الفضاء يوم 5 يونيو الماضى، حيث أكملوا مهمات متعددة خلال الأشهر الماضية، بما فيها الإشراف على خمس عمليات التقاء والتحام، والقيام بثلاثة أنشطة خارج المركبة، وإلقاء محاضرة علمية عبر البث المباشر، وإجراء عدد من التجارب العملية والتكنولوجية.