الإفتاء للزوجين: داوما على زيارة الأماكن التى تحمل لكما ذكريات سعيدة

جدة - نرمين السيد - وتابعت عبر صفحتها على فيسبوك: "حبذا لو كانت الزيارة فى نفس الأوقات التى حصلت فيها تلك الذكريات، كأن يذكِّر الرجل زوجته بأيام نزهة فى مكان معين، أو يتذكرا يوم زواجهما، أو مكانًا كانت لهما فيه ذكريات سعيدة".

وأكدت أن كل هذا مما يطفئ نار المشكلات ويَزيد المحبة والمودة بين الزوجين.