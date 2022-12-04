جدة - نرمين السيد - وتابعت عبر صفحتها على فيسبوك: "حبذا لو كانت الزيارة فى نفس الأوقات التى حصلت فيها تلك الذكريات، كأن يذكِّر الرجل زوجته بأيام نزهة فى مكان معين، أو يتذكرا يوم زواجهما، أو مكانًا كانت لهما فيه ذكريات سعيدة".
وأكدت أن كل هذا مما يطفئ نار المشكلات ويَزيد المحبة والمودة بين الزوجين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء للزوجين: داوما على زيارة الأماكن التى تحمل لكما ذكريات سعيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.