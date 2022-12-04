تستهدف المؤسسات.. «الدولفين» مجموعة قرصنة إلكترونية خطيرة بكوريا الشمالية

وقال الباحثون إن الباب الخلفى قادر على مراقبة محركات الأقراص، والهواتف الذكية المتصلة بالحاسوب، واستخراج الملفات المهمة منها، وتسجيل نقرات لوحة المفاتيح، وأخذ لقطات الشاشة وسرقة بيانات الاعتماد من المتصفحات.
وأشار الباحثون أن للباب الخلفى الذين أطلقوا عليه اسم الدولفين، وظائف محددة الأهداف، وهو يسىء استخدام خدمات التخزين السحابى، كخدمة جوجل درايف، لأغراض الاتصال بالقيادة والتحكم.
وأوضح الباحثون أن من يقف وراء الباب الخلفى المجموعة المعروفة باسم Reaper أو APT37، والتى تعمل منذ عام 2012 تقريبًا.
وتركز المجموعة تركز عملها فى المقام الأول على كوريا الجنوبية، ولكنها أيضًا استهدفت قبل ذلك دولًا آسيوية أخرى وتهتم بالمؤسسات والشركات.
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