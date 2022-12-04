رغم انفصالهما.. أصيب بمرض خطير فقرر الاحتفال بعيد ميلاده الأخير مع زوجته

جدة - نرمين السيد - تعرض شابًا بريطانيًا لأزمة صحية صعبة، وظن فى بداية الأمر أنه مصاب بمرض فى الأعصاب لكنه بعد أن أجرى عددًا من الفحوصات والتحاليل اكتشفت إصابته بمرض خطير، وأخبره الأطباء أنه فى مرحلة متأخرة وليس أمامه سوى عام واحد فقط، وهنا كانت صدمة كبيرة قلبت حياته رأسًا على عقب.





واكتشف البريطانى دان بوتس، الذى يبلغ من العمر 46 عامًا، بورم فى المخ وقرر قضاء عيد الميلاد الأخير مع زوجته "ليا" البالغة من العمر 26 عامًا، التى انفصل عنها فى شهر ديسبمر 2021.

وقال دان إنه قبل تشخيص حالته عانى من أعراض مؤامة لمدة عامين، واعتقد الأطباء فى البداية أنه مصاب بخلل فى الأعصاب، وبعد خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسى، اكتشف إصابته بورم فى مرحلة متأخرة.

وأوضح دان أن عيد ميلاده هذا قد يكون أخر لقاء مع زوجته، لذا يريد فقط تناول عشاء عيد الميلاد وقضاء بعض الوقت الجيد معها، قائلًا: "نحن انفصلنا العام الماضى عندما كنت فى العناية المركزة وتم إلغاء عيد الميلاد، بحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية.

وأضاف: "أخبرنى الأطباء أن العلاج لن يستغرق وقتًا طويلًا، وكنت فى مستشفى مفتوح بدون خصوصية، وهو أمر لم يكن لطيفًا للغاية، كنت أبكى ولم أتوقع أن يكون التشخيص الصحيح ورم فى المخ.