هذه نتيجة تجربة الغوص بساعة أبل الذكية المضادة للماء

وساعة أبل الذكية لديها القدرة على النزول إلى عمق 40 مترًا تحت الماء، كما أنها معززة بمستشعرات للحرارة حتى ترافق الغواصين.
وتطلق أبل تطبيقًا من أجل استخدام الساعة الذكية خلال الغوص، مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز 9.99 دولارات فى الشهر.
وقدم خبير الغوص رأيه فى الساعة الذكية لأبل واصفًا تجربتها بالممتازة والمشجعة، بعد القيام بـ 15 عملية غوص فى مياه مالطا.
وأشار لونى إلى أن الساعة التى يصل سعرها إلى 870 دولارًا تمتاز بشاشة ساطعة وواضحة تحت الماء، فتقدم رؤية تحت الماء لا تختلف عما يمكن للمرء أن يراه فى ضوء الشمس.
وأوضح أن الجرافيك والرسوم الموجودة على شاشة الساعة، ومساحتها 49 ميليمترًا، تسمح بقراءة المعلومات بشكل أسهل مقارنة بأى جهاز آخر، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وبما أن الشاشة تصبح فى حالة إقفال عندما تنزل تحت الماء، فإن المستخدم يستطيع الانتقال من حالة إلى أخرى عن طريق تمرير زر جانبى، وهذا الأمر يعد سهلًا حتى وأن كان يرتدى القفازات تحت الماء.
وأكد توربين لونى أن ساعة أبل الذكية، لا تتمتع ببعض المزايا فى أجهزة منافسة لها فى مجال الغوص، لكنها تقدم مع ذلك ما هو أساسى، ومطلوب للقيام بالتجربة بشكل سهل.
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