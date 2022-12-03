وقال الموظف إنه رفض ببساطة المشاركة بقوة فى تجاوزات مختلفة، مثل تناول كميات كبيرة من الكحول وغيرها من الأمور، وبعد أن قامت الشركة بطرده على أساس عدم الكفاءة المهنية، رفع الموظف دعوى قضائية ضد الشركة، بحجة أن طرده من العمل لكونه مملًا لزملاءه فى العمل، هو أمر غير قانونى.
وقضت محكمة فرنسية لصالح الموظف المفصول من العمل وذلك بعد سنوات طويلة من المعارك القانونية بين الموظف والشركة، وأوضحت المحكمة فى قرارها أن الشركة الاستشارية ليس لها الحق فى جعل أى شخص يشارك بالقوة فى النشاطات وفعاليات الزملاء، وفقًا لما ذكره موقع "Odditycentral".
ونص الحكم على أن الشركة انخرطت فى ممارسات تدخلية ومذلة فيما يتعلق بالخصوصية، كاستخدام الأسماء المستعارة لتعيين الأشخاص والتعليق المختلق والمشوه.
ويحق للموظف تعويضات قدرها 3 آلاف دولار، ويطالب الموظف بتعويض إضافى قدره 473 ألف دولار من صاحب العمل السابق، وسوف تنظر المحكمة وتحكم فى ذلك فى جلسة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة فرنسية تطرد موظفا لكونه مملا ولا يحب المرح.. والمحكمة تؤكد صحة موقفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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