شركة فرنسية تطرد موظفا لكونه مملا ولا يحب المرح.. والمحكمة تؤكد صحة موقفه

جدة - نرمين السيد - اتخذت شركة فرنسية قرارًا يعد غريب نوعًا ما، حيث طردت موظفًا لديها بحجة أنه ممل ومستمع ضعيف ومن الصعب العمل معه، مشيرة إلى أنه لم يخرج مع زملائه بعد فترة كافية من العمل، كجزء من نهج الشركة "القائم على المرح" لبناء الفريق.





وقال الموظف إنه رفض ببساطة المشاركة بقوة فى تجاوزات مختلفة، مثل تناول كميات كبيرة من الكحول وغيرها من الأمور، وبعد أن قامت الشركة بطرده على أساس عدم الكفاءة المهنية، رفع الموظف دعوى قضائية ضد الشركة، بحجة أن طرده من العمل لكونه مملًا لزملاءه فى العمل، هو أمر غير قانونى.

وقضت محكمة فرنسية لصالح الموظف المفصول من العمل وذلك بعد سنوات طويلة من المعارك القانونية بين الموظف والشركة، وأوضحت المحكمة فى قرارها أن الشركة الاستشارية ليس لها الحق فى جعل أى شخص يشارك بالقوة فى النشاطات وفعاليات الزملاء، وفقًا لما ذكره موقع "Odditycentral".

ونص الحكم على أن الشركة انخرطت فى ممارسات تدخلية ومذلة فيما يتعلق بالخصوصية، كاستخدام الأسماء المستعارة لتعيين الأشخاص والتعليق المختلق والمشوه.

ويحق للموظف تعويضات قدرها 3 آلاف دولار، ويطالب الموظف بتعويض إضافى قدره 473 ألف دولار من صاحب العمل السابق، وسوف تنظر المحكمة وتحكم فى ذلك فى جلسة أخرى.