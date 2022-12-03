وأضاف بريتون: "القوانين المتعلقة بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية توفر وسائل فعالة للحد من نشر الأكاذيب والكراهية، ويتعين على تويتر أن تفى بهذه المعايير إذا أرادت أن تعمل فى السوق الأوروبية".
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد التقى أمس الجمعة، الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، مالك تويتر، وناقشا سويًا الجهود التى يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية، بحسب ما نقلته "العربية".
وأوضح ماكرون فى تغريدة اليوم، أن اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هى جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.
وأكد إيلون ماسك بشكل دائم اعتزامه إزالة ما اعتبره قيودًا قوية على حرية الرأى فى المنصة، وفى المقابل يتخوف المنتقدون من أن تؤدى هذه الخطوة إلى تشجيع خطابات الكراهية والتحريض على المنصة الأكثر انتشارًا فى العالم.
وتعمل قوانين الخدمات الرقمية، من بين أمور أخرى، على ضمان إزالة المنصات للمحتويات غير القانونية من صفحاتها بشكل أسرع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يجدد تحذيره: إذا لم تلتزم تويتر بقواعدنا سنفرض غرامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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