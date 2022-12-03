الاتحاد الأوروبى يجدد تحذيره: إذا لم تلتزم تويتر بقواعدنا سنفرض غرامات

جدة - نرمين السيد - صرح تيرى بريتون، المفوض الأوروبى لشؤون السوق الداخلية، لوسائل إعلام ألمانية اليوم السبت، بأن تويتر إذا لم تلتزم بقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبى، فبأمكانهم أن يفرضوا غرامات، قائلًا: "إذا تواصل انتهاك القواعد فبأمكاننا أن نغلق المنصة فى أوروبا، سنفعل هذا متى كان ضروريًا، وهذه رغبة أنظمتنا الديمقراطية الكبيرة".





وأضاف بريتون: "القوانين المتعلقة بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية توفر وسائل فعالة للحد من نشر الأكاذيب والكراهية، ويتعين على تويتر أن تفى بهذه المعايير إذا أرادت أن تعمل فى السوق الأوروبية".

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد التقى أمس الجمعة، الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، مالك تويتر، وناقشا سويًا الجهود التى يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية، بحسب ما نقلته "العربية".

وأوضح ماكرون فى تغريدة اليوم، أن اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هى جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

وأكد إيلون ماسك بشكل دائم اعتزامه إزالة ما اعتبره قيودًا قوية على حرية الرأى فى المنصة، وفى المقابل يتخوف المنتقدون من أن تؤدى هذه الخطوة إلى تشجيع خطابات الكراهية والتحريض على المنصة الأكثر انتشارًا فى العالم.

وتعمل قوانين الخدمات الرقمية، من بين أمور أخرى، على ضمان إزالة المنصات للمحتويات غير القانونية من صفحاتها بشكل أسرع.