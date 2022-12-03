تشاهد بالعين المجردة.. معهد الفلك يكشف عن الظواهر الفلكية فى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - ووافق المعهد، ففى الفترة من 7 وحتى 8 ديسمبر سيتم "اقتران القمر والمريخ"، وفى يوم الثامن من الشهر ذاته سيتقابل المريخ مع الشمس.
أما من 10 حتى 11 ديسمبر، سيتم اقتران القمر وبولوكس ، ومن 13 إلى 14 ديسمبر يمكن مشاهدة "ذروة زخة شهب الجوزاء".
وبحسب المعهد، يشهد يوم 21 ديسمبر الانقلاب الشتوى، وبداية فصل الشتاء فلكيا كما تتعامد الشمس على بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر، بينما فى 22 من الشهر ذاته يمكن مشاهدة زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات)، وكذلك اقتران القمر وقلب العقرب.
ويوم 24 من ديسمبر سيتم اقتران القمر والزهرة وعطارد، فيما سيتم اقتران القمر وزحل فى 26 ديسمبر.
وفى يوم 29 ديسمبر، يمكن مشاهدة اقتران عطارد والزهرة، وكذلك اقتران القمر والمشترى.
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