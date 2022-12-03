6 معلومات عن اليوم العالمى لذوى الهمم (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويصادف يوم الثالث من ديسمبر من كل عام، الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم، وقد تم الإعلان عنه عام 1992 بشكل رسمى.
ويهدف اليوم العالم لذوى الهمم، لفهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية حقوق ذوى الهمم، وأهمية زيادة الوعى بدمج ذوى الهمم ى الحياة العامة.
وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن 80% من أصل مليار شخص من ذوى الهمم يعيشون فى البلدان النامية، موضحة أنه فى العام الحالى يتمحور الاحتفال حول الابتكار والحلول التحويلية للتنمية.
يذكر أن مصر منحت ذوى الهمم امتيازات خاصة، سهلت لهم اقتحام المجالات كافة وتحقيق المساواة، والوصول لإنجازات عالمية فى الرياضة تحديدا.
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