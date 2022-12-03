هانى الناظر: أزماتنا كلها بسبب الأخلاق

جدة - نرمين السيد - وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كثيرون يسألونى دائما لماذا كل كتاباتى تدور حول مواضيع أخلاقية واجتماعية وأحيانا صحية ولا اكتب فى القضايا العامة والمشاكلات الأخرى والأزمات المختلفة التى تواجهنا". وتابع: "الإجابة وبمنتهى الأمانة لأن كل أزماتنا ومشاكلنا سببها الأخلاق .. فلو انصلحت الأخلاق؛ انصلحت كل أحوالنا".

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