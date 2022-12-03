خبير سياحى: يجب إتاحة شبكات «واى فاى» مجانية بالأماكن الأثرية

جدة - نرمين السيد - قال وليد البطوطى، الخبير السياحى، إنه يجب على وزارة الاتصالات إتاحة شبكات الواى فاى بشكل مجانى فى الأماكن السياحية والأثرية، بحيث يكون هناك فرصة للسياح بنشر صورهم بسرعة كبيرة أو عمل بث مباشر من المكان، وهذا ما يعود بالنفع على قطاع السياحة بمصر.





وأضاف «البطوطى»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن وزارة السياحة والآثار سمحت للسياح باستخدام الكاميرات فى التصوير "ببلاش" وليس الهواتف المحمولة فقط، لافتًا إلى أن الوزارة أدركت أهمية تلك الصور عندما ينشرها السائح على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به فى الترويج للسياحة بمصر. وأضاف: «السائح بيجى يقضى إجازته هنا بيرجع وبيجيب معاه بعدها اتنين تلاتة من صحابه»، متابعًا أن المُلاحظ أن غالبية السائحين أصدقاء. وأوضح، أن السائح الذى يأتى مصر يحرص على القدوم مرة أخرى بأصدقائه أو أقاربه، وهذا ما يطلق عليه الدعاية الأقوى المباشرة، يأتى ذلك نتيجة قضاء السائح وقتا ممتعا من دون أى مشكلات لذلك يصبح المكان محبب بالنسبة له من جانب المأكل والمواصلات والإقامة والفسحة.

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