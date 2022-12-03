«BMW» تٌسجل براءة اختراع جديدة لتقنيات شحن السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - سجلت شركة "BMW" براءة اختراع جديدة لتقنيات شحن السيارات الكهربائية، حيث تعتمد على توليد الطاقة الكهربائية من حركة نظام التعليق عند مطبات السرعة، ومن المتوقع أن نشاهد هذا الاختراع بالمستقبل على واحدة من سيارات "BMW" الكهربائية الفاخرة.





وتسعى شركات السيارات إلى توفير تقنيات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية أثناء حركة المركبات لزيادة المدى الحركى للسيارات الكهربائية كما نشاهد مع تقنية توليد الكهرباء من طاقة الكبح أثناء قيادة السيارة وغيرها من الأنظمة المتعددة، ولكن يتميز نظام "BMW" الجديد من توليد طاقة كهربائية من مصدر لا تستخدمه شركات السيارات.

وتمكنت شركة "BMW" من الوصول إلى طريقة للحصول على الطاقة الحركية من نظام التعليق بدلًا من إهدارها دون استخدام، وتأتى الفكرة باستخدام مولد مثبت بنظام التعليق يعمل على تحويل الطاقة الحركية المأخوذة من ممتص الصدمات لتحويلها إلى طاقة كهربائية.

بعد توليد هذه الطاقة الكهربائية يمكن نقلها إلى بطارية السيارة ليتم تخزينها إلى حين الحاجة لها، لتتمكن "BMW" من توفير مصدر طاقة جديد من حركة نظام التعليق حيث من الممكن أن تولد هذه المنظومة طاقة كهربائية كبيرة لشحن البطارية أثناء القيادة على الطرق الوعرة على سبيل المثال.

لم توضح "BMW" أى تفاصيل أخرى للوقت الحالى عن توليد الطاقة الكهربائية من نظام التعليق، ولكن من المتوقع أن نشهد ظهور هذا النظام فى المستقبل بأحدث سيارة كهربائية فاخرة للعلامة.