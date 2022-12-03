ماسك يعد بنشر وثائق خطيرة تتعلق بفضيحة نجل بايدن

وقال ماسك: "ما حدث مع قصة إخفاء "تويتر" لقصة هانتر بايدن سيتم نشره على تويتر فى الساعة 5 مساء بالتوقيت الشرقي".
وأظهر استطلاع للرأى أن 66% من الأمريكيين يعتبرون أن الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن "قصة مهمة" وأن والده الرئيس جو بايدن قد يكون متورطا شخصيا بطريقة ما فى تعاملات نجله التجارية.
وتعود هذه القضية إلى منتصف أكتوبر 2020، حين نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقريرا عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها فى الكمبيوتر المحمول نساه هانتر بايدن فى أبريل 2019 فى ورشة إصلاح فى مدينة ديلاوير.
وبين البيانات الأخرى، عثر فى هذا الحاسوب، وفقا للتقرير، على عدد كبير من الرسائل الإلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهى تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسى فى ممارسة أعمال فى دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا والصين.
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