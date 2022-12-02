جدة - نرمين السيد - مع قرب بدء الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، تبدأ الطقوس فى عدة أنحاء العالم ليستمتع الجميع بها، ومن أبرز ملامح هذه الاحتفالات تجسيد شخصية سانتا كلوز " بابا نويل" فى الشوارع والبيوت لتقديم الهديا.





الحاكم الإدارى الأعلى لمدينة الفحيص الأردنية التى تقع فى محافظة "البلقاء"، رفض ارتداء زى بابا نويل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من ديوان "المتصرفة" لجميع الجهات الأهلية والرسمية والكنيسة التى تنوى استخدام الزى التنكرى لـ "بابا نويل". وبحسب التصريحات الرسمية التى أدلى بها الحاكم الإدارى لمدينة الفحيص، فأن الهدف من القرار هو التأكد من الأشخاص الذين يرتدون زى "بابا نويل" حتى تكون جميع الجهات داخل المدينة على علم مسبق بهؤلاء الأشخاص، وشدد على الأهالى بضرورة عدم إدخال أى شخص إلى بيوتهم بهذا الزى إلا بعد التأكد من شخصيته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لهذا السبب.. منع ارتداء زى «بابا نويل» فى مدينة الفحيص الأردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.