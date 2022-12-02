أخلاقنا الجميلة.. 8 نصائح لتستمتع بـ القناعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد القناعة من الصفات الجميلة التى بسببها يعيش الإنسان حياة هنيئة، بعيدة عن القلق والتوتر.



جدة - نرمين السيد - تعد القناعة من الصفات الجميلة التى بسببها يعيش الإنسان حياة هنيئة، بعيدة عن القلق والتوتر. وفى إطار مبادرة "أخلاقنا الجميلة"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف، كيفية اكتساب القناعة.

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