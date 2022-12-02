إيلون ماسك يعلق حساب مطرب شهير على «تويتر».. فما السر؟ (صور) 

جدة - نرمين السيد - ونشر إيلون ماسك تغريدة قال فيها إنهم علقوا حساب كانى ويست بسبب تحريضه على العنف ليس إلا، وهو ما يتنافى مع سياسة تويتر.

كانى ويست، نشر عبر حسابه الررسمى بـ"تويتر" صورة لصليب معقوف دعم من خلال الزعيم النازى هتلر عبر عدة تغريدات، أكد فيها أن هتلر شأنه شأن أى شخص فعل أشياء جيدة مثلما فعل أشياء سيئة، ولكن العالم لا يرغب فى الحديث عن ذلك.

وتعد هذه الواقعة هى الثانية لـ كانى ويست، بعدما تم تعليق حسابه سابقا بعد أن تم نشر رسالة معادية للسامية.

وغرد ماسك: "بذلت قصارى جهدى، على الرغم من ذلك، فقد انتهك مرة أخرى حكمنا ضد التحريض على العنف، سيتم تعليق الحساب ".