- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ونشر إيلون ماسك تغريدة قال فيها إنهم علقوا حساب كانى ويست بسبب تحريضه على العنف ليس إلا، وهو ما يتنافى مع سياسة تويتر.
كانى ويست، نشر عبر حسابه الررسمى بـ"تويتر" صورة لصليب معقوف دعم من خلال الزعيم النازى هتلر عبر عدة تغريدات، أكد فيها أن هتلر شأنه شأن أى شخص فعل أشياء جيدة مثلما فعل أشياء سيئة، ولكن العالم لا يرغب فى الحديث عن ذلك.
وتعد هذه الواقعة هى الثانية لـ كانى ويست، بعدما تم تعليق حسابه سابقا بعد أن تم نشر رسالة معادية للسامية.
وغرد ماسك: "بذلت قصارى جهدى، على الرغم من ذلك، فقد انتهك مرة أخرى حكمنا ضد التحريض على العنف، سيتم تعليق الحساب ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك يعلق حساب مطرب شهير على «تويتر».. فما السر؟ (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.