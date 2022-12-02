إطلالات حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائى (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال حفل الافتتاح تألقت العديد من النجمات بإطلالات مميزة وجذابة أغلبها اعتمد على اللون الأسود "ملك الألوان" بينما اختار البعض الظهور بإطلالات غريبة ومختلفة.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم الفنانة يسرا بجائزة اليسر الفخرية الذهبية، وتكريم المخرج البريطانى غاى ريتشى، والنجم الهندى شاروخان نظير إسهاماتهم فى صناعة السينما.





ويسلط المهرجان الضوء على المواهب الشابة، حيث يعرض 131 فيلما تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

وشهدت السجادة الحمراء للمهرجان تألق النجمة يسرا بفستان ذهبى وإطلالة جذابة، ولفتت الإنتباه بإطلالتها المميزة.





وتألقت نيللى كريم بفستان أسود طويل، خلال مشاركتها فى حفل الافتتاح، وتشارك فيه كأحد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة البحر الأحمر للأفلام الروائية الطويلة.

يذكر أن المهرجان حضره عدد كبير من نجوم الفن فى مصر والعالم أبرزهم شاروخان، بريانكا شوبرا، شارون ستون، أوليفر ستون، لبلبة، درة، نيللى كريم، يسرا، حسين فهمى وزوجته، أحمد فهمى، شيكو، هانى رمزى، هالة صدقى، أسماء أبواليزيد، سيد رجب، تارا عماد، نادين نجيم، ما غى بوغصن.