لن تصدق.. ماذا تعنى «البلالايكا»؟ (صور) 

جدة - نرمين السيد - الكثير لا يعلم أن "البلالايكا" تعد أشهر آلة تراثية فى روسيا، وتتمتع بشعبية كبيرة، وبدأت تظهر فى بدايات القرن الـ18. "البلالايكا" هى ألة تشبه العود العربى الشهير، تنتمى إلى فصيلة الطنبور ولها عنق طويل وبها مثلث و3 أوتار، والصندوق صغير الحجم. الشكل الحالى لـ"البالالايكا" يعود إلى الموسيقار الروسى فاسيلى إندرييف الذى اقترح عملها من خشب الصنوبر إضافة الى توحيد تنظيم صوتها. وكانت "البالالايكا" تستخدم مع بقية الآلات الموسيقية الشعبية فى الاحتفالات والأعياد القروية، إلى أن انتقل استخدامها إلى الأحياء الكبرى والمدن. وزادت شعبيتها حاليا وأصبحت تدرس فى المعاهد والمدارس والأكاديميات الموسيقية الكبرى داخل روسيا وغيرها من الدول المجاورة.

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