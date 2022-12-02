أنتالفا تعقد مؤتمرا لاستكشاف الفرص فى الأصول الرقمية بهونج كونج 

وشهد سوق الأصول الرقمية صعودا وهبوطا فى عام 2022، على الرغم من الاضطرابات الأخيرة فى السوق، ولا تزال العديد من الولايات القضائية تزيد من اعتماد الأصول الرقمية المؤسسية، وقد تعهدت هونج كونج بوضع نفسها كمركز للأصول الرقمية.
قال ماكس لياو، المدير الإدارى لتطوير الأعمال من أنتالفا خلال خطابه: "لا يزال سوق الأصول الرقمية فى مراحله الناشئة ونرى إمكانات هائلة فى تطويره، السوق الحالى يمثل فرصة رئيسية للمستثمرين للاستفادة من النمو المحتمل".
وأضاف: "الفوضى الأخيرة فى سوق الأصول الرقمية تذكرنا بأنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه حتى تصبح الأصول الرقمية سائدة، ومع ذلك بالنظر إلى الوراء إلى الوقت الذى تعرفنا فيه لأول مرة على الإنترنت، انفجرت الفقاعة بعد فترة وجيزة من ازدهارها، ولكن يمكنك أن ترى مدى اعتمادنا على الإنترنت فى الوقت الحاضر".
وقال شارون ليبويتز، رئيس قسم الابتكار فى مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز: "إن الأصول الرقمية هى فئة أصول ناشئة برسملة سوقية تزيد عن 1 تريليون دولار أمريكى، وفقا للوكا اعتبارا من 4 نوفمبر 2022، مع استمرار نمو اهتمامات السوق، تهدف مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز إلى تحقيق مزيد من الشفافية فى هذا القطاع من السوق سريع التطور وتزويد المشاركين فى السوق بوجهات نظر متعددة من خلال حلول المؤشر الخاصة بنا".
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