تسجيل «الهريسة التونسية» ضمن قائمة التراث العالمى لليونسكو

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، إدراج "الهريسة" التونسية ضمن قائمة التراث العالمى اللامادى لها، ويقصد بـ"التراث اللامادى" الممارسات والتقاليد المجتمعة والمهارات وما يرتبط بها من آلات ومأكولات ومصنوعات وأماكن ثقافية التى تعتبر جزءا من التراث الثقافى.





وكانت تونس قد تقدمت عام 2020 بطلب لليونسكو لإدراج الهريسة ضمن قائمة التراث العالمى، حيث تعد من أشهر المأكولات وأطباق المقبلات فى تونس.

وتعد "الهريسة" من الفلفل الذى يجفف فى الشمس، وتضاف إليه البهارات وزيت الزيتون الذى يحفظه ويخفض من حدة حرقته، وتقدم مع كل الأطباق التونسية تقريبا. وكانت مصر نجحت مصر عبر جهود وزارتى الثقافة والخارجية فى تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى للإنسانية، حيث استطاعت مصر خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو لصون التراث الثقافى غير المادى، المقامة فى العاصمة المغربية الرباط فى حشد تأييد واسع وصل إلى حد الإجماع على تسجيلها للعنصر.

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