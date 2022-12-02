قريبا.. ميزة جديدة من واتساب بشأن البحث فى الرسائل

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جدة - نرمين السيد - الآن، سيتمكن المستخدمون من العودة إلى أى محادثة من أى تاريخ معين فى نافذة الدردشة الشخصية أو الجماعية.
تعمل المنصة المملوكة لشركة "ميتا" حاليًا على طرح الميزة الجديدة لبعض مستخدمى الإصدار الخاص "واتساب بيتا" لنظام iOS.
تم الإبلاغ عن ميزة البحث عن الرسائل حسب التاريخ لأول مرة منذ بضعة أشهر بواسطة WABetaInfo - وهو موقع يتتبع جميع تطورات "واتساب".
ووفقًا لأحدث التطورات، بدأ "واتساب" فى اختبار الميزة.
وذكر للتقرير، أن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بالانتقال بسرعة إلى دردشة معينة من تاريخ معين مع الخيار المتاح فى مربع البحث فى الدردشة.
يقوم "واتساب" بتطوير ميزة البحث حسب التاريخ لبعض الوقت، ويتم طرحه أخيرًا لبعض مختبرى الإصدار الخاص لـ iOS مع أحدث إصدار خاص "بيتا" من "واتساب" لتحديث iOS 22.24.0.77 على تطبيق TestFlight.
من المتوقع أيضًا أن تطرح منصة المراسلة الفورية ميزة "أندرويد" والإصدار التجريبى للويب قريبًا، وفى غضون ذلك، لنلقِ نظرة على كيفية عمل الميزة الجديدة ومساعدة المستخدمين فى البحث عن محادثة معينة من المحادثات السابقة.
إذا كنت قد انضممت إلى WhatsApp for iOS beta، فقد ترى أيقونة التقويم فى شريط البحث.
سيتم تمكين ميزة البحث الجديد حسب التاريخ فى نافذة الدردشة نفسها.
للبحث فى دردشة معينة افعل ما يلى:
- افتح أى دردشة شخصية أو جماعية.
- فى نافذة البحث، اضغط على أيقونة التقويم الجديدة.
- الآن حدد التاريخ الذى تريد الرجوع إليه.
- بمجرد التمرير مرة أخرى إلى المحادثة السابقة، يمكنك بسهولة العثور على الرسائل التى كنت تبحث عنها.
- يمكنك أيضًا الرجوع إلى الرسالة الأولى لإرسالها إلى جهة الاتصال الخاصة بك أو فى المجموعة. ما عليك سوى تحديد التاريخ وستعود إلى المحادثة السابقة فى "واتساب".
والجدير بالذكر أنه لم يتلق جميع مستخدمى iOS beta التحديث الجديد، ومع ذلك، سيقوم "واتساب" بإصداره لمزيد من المستخدمين فى الأيام المقبلة.
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