«نيسان» تقترض 200 مليار ين يابانى للاستثمار فى السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وسيتم استخدام هذا القرض فى العديد من المجالات وهى: "البحث والتطوير، تصميم وتطوير وتصنيع المركبات، تصنيع مكونات السيارات الكهربائية الجديد"، وسوف يتم توجيه هذا القرض للسيارات الكهربائية وغيرها من المركبات الهجينة للمساهمة فى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

حيث تعمل "نيسان" على تسريع وتيرة العمل على المركبات الكهربائية والابتكارات الحديثة لتعزيز الانبعاثات الصفرية والتنقل النظيف، وفقًا للخطط الجديدة للعلامة اليابانية، ويأتى هذا القرض من بنك "MUFG" بالتعاون مع بنك ميزوهو اليابانى لتصبح مدة العقد 5 و7 سنوات.

وتُعد "نيسان" من الشركات الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية حيث بدأت فى عام 2010 بإطلاق طراز "ليف" الكهربائى بالكامل قبل سيارات "تيسلا" وغيرها من الشركات الكهربائية الشهيرة، حيث كانت سيارة "ليف" واحدة من أقدم السيارات الكهربائية المتاحة فى القرن الحالى.

تمتلك بالفعل "نيسان" العديد من الخطط للسيارات الكهربائية كما نشاهد مع تطوير نظام "e-Power" وسيارة "نيسان أريا" الجديدة كليًا والتى واجهت بعض الأزمات التى تسببت فى تأخر وصولها إلى الأسواق العالمية، والتى تقدم بقوة 389 حصان مع مدى حركة يصل إلى 580 كيلو متر.