«نيويورك» تتصدر قائمة المدن الأكثر غلاء بالعالم فى 2022

جدة - نرمين السيد - تصدرت مدينة نيويورك الأمريكية للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم، مناصفة مع مدينة سنغافورة، المُعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى، بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة عالميًا، بحسب ما أوردت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية.





وجاء فى تقرير العام 2022 حول تكلفة المعيشة، الذى نشرته المجلة البريطانية، اليوم الخميس، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1% كمتوسط على أساس سنوى، بالعملة المحلية، فى 172 مدينة كبرى فى العالم، وهى أكبر زيادة تسجل منذ 20 سنة على الأقل.

ويعكس هذا الارتفاع تأثير الحرب فى أوكرانيا والقيود المستمرة المرتبطة بالوباء التى تعطل سلاسل التوريد، وتطال بشكل خاص الطاقة والغذاء.

وحلت نيويورك وسنغافورة، الدولة المدينة على رأس الترتيب للمرة الثامنة خلال عشر سنوات، محل مدينة تل أبيب فى إسرائيل، والتى تصدرت الترتيب العام الماضى.

ودفعت قوة الدولار فى الأشهر الأخيرة، باعتباره ملاذًا آمنًا فى أوقات الأزمات، المدن الأميريكية إلى أعلى المراتب فى التصنيف لأن هذا يحدث بعد تحويل الأسعار إلى العملة الأميريكية.