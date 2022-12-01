معهد الفلك: القمر يقترن بالمشترى فى مشهد فلكى بديع يُرى بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - قال أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادرس، إنه يرصد حاليًا بسماء مصر والوطن العربى ظاهرة اقتران القمر مع كوكب المشترى "عملاق المجموعة الشمسية" فى مشهد بديع يمكن رؤيته بالعين المجردة.





وأشار تادرس، اليوم الخميس، إلى أن تلك الظاهرة تستمر حتى قرب منتصف الليل تقريبا، ويكون القمر يمين المشترى، ثم سيصبح على يسار المشترى مساء غد.

وأوضح أن مصطلح الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدًا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.

بدوره، أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، فى بيان أصدره اليوم، أن القمر الأحدب يقترن مساء اليوم بكوكب المشترى حيث يفصل بينهما حوالى 4 درجات، لافتًا إلى أن كوكب المشترى رابع ألمع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة.

وأضاف أن المشترى سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تعرف باسم أقمار جاليلو وهى "جانميد، وكاليستو، ويوروبا، وايوا"؛ والتى تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

وأوضح أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعًا ظاهريًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، لكن الحركة الحقيقية للقمر هى نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأضاف أنه بمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب فى دائرة البروج، لذلك فى اليوم التالى سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشترى مندفعا نحو الشرق وهى حركتة الطبيعية فى مدارة حول الأرض.