بحجم سيارة.. علماء يتوصلون إلى أضخم سلحفاة مائية

جدة - نرمين السيد - وعثر العلماء على بقايا عظام سلحفاة صخمة تبلغ طولها 3 أمتار وبحجم كبير شبهوها بـ "السيارة".
وأشاروا إلى أن أضخم وأكبر سلحفاة مائية كانت يبلغ طولها حوالى متر أو متر ونصف، وبوزن يتراوح ما بين 300 و500 كيلو جرام، وذلك وفقا لما جاء فى مجلة "Scientific Reports".
ولكن تلك السلحفاة الضخمة كسرت الحاجز لتحتل لقب "أضخم السلاحف" وتسببت فى تغيير وجهة نظر العلماء عن أكبر سلحفاة فى العالم.
وكان يعتقد العلماء أن السلاحف الضخمة تتواجد فى السواحل القريبة من الأمريكتين، وأطلقوا عليها اسم "الوحش البحرى" أو "Leviathanochelys aenigmatica".
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