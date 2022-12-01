عند عطلها.. طريقة إعادة ضبط سماعة أبل اللاسلكية

جدة - نرمين السيد - ويشكو مستخدمى سماعات أبل اللاسلكية من بعض الأعطال سواء تأخر الصوت أثناء إجراء المكالمة أو اللعب، ويلجأ الأفراد وقتها إلى فصل السماعة وإعادة توصيلها من جديد.

ونصح الخبراء بأن هنا طريقة لإعادة ضبط السماعات اللاسلكية خلال ثوان معدودة، وفقا لموقع "CNET" وذلك عن طريق:

-فتح غطاء السماعة ووضعه على جانبه وبداخلها السماعة.

-الذهاب إلى الإعدادات ثم نضغط على البلوتوث ونحذف السماعة.

-نضغط بعدها على الزر الخاص بها لمدة 15 ثانية حتى يختفى ويظهر ضوئها.

-نقوم بإعادة توصيل السماعة من جديد ونعيد تشغيلها.