إنفينيكس تطرح هاتفا جديدا بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Infinix Hot 20 Play" بالمواصفات المميزة التى تجعل الهاتف يعمل بأداء قوى وينافس غيره من الهواتف، وذلك مقابل سعر رخيص فى متناول الأيدى. ويتميز الهاتف "Infinix Hot 20 Play" بشاشة كبيرة بقياس يبلغ 6.82 بوصة من نوع "IPS LCD". ويزود بكاميرا خلفية مزدوجة، وتبلغ دقة الرئيسية منها بدقة 13 ميجابيكسل، بجانب كاميرا أمامية ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 6000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات. ويتوفر هاتف "Infinix Hot 20 Play" بألوان مثل الأسود والأخضر والبنفسجى والأزرق، بسعر 8999 روبية أى حوالى 2700 جنيه مصرى.

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