أخلاقنا الجميلة.. صلة الأرحام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى الطرق التى تقوى الصلات بالمجتمع وتنشر الحب والسلام.

مع مرور الوقت وسرعة إيقاع الحياة يتناسى البعض صلة الرحم، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعى التى جعلت الكثير يعتمدون عليها عند الاطمئنان على بعضهم البعض، مما تسببت فى حدوث فجوات وضعف العلاقات.

وهناك بعض الخطوات المهمة التى تساعد فى توطيد صلة الرحم وتقويتها مثل أيام الماضى التى كانت بدون مواقع التواصل الاجتماعى، منها:

يجب زيارة الأجداد والأقارب على فترات متقاربة لجعل الترابط أقوى بين الأجيال والأفراد، ووقتها يفضل تجنب استخدام الهواتف أثناء وقت التجمعات العائلية.

ومن بين الخطوات التى تقوى العلاقات: مساعدة الأقارب ماديا ومعنويا، وزيارة المرضى منهم، وفى وقت الخلافات يجب الإصلاح بينهم.

ويجب تقديم الهدايا ومشاركتهم الاحتفالات مثل الأعياد والمناسبات المختلفة، بالإضافة إلى احترام الكبير والعطف على الصغير.

وأيضا تفقدهم والسؤال عنهم بشكل مستمر، ومشاركتهم فى الأفراح والأحزان.