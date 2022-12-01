- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - فى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى الطرق التى تقوى الصلات بالمجتمع وتنشر الحب والسلام.
مع مرور الوقت وسرعة إيقاع الحياة يتناسى البعض صلة الرحم، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعى التى جعلت الكثير يعتمدون عليها عند الاطمئنان على بعضهم البعض، مما تسببت فى حدوث فجوات وضعف العلاقات.
وهناك بعض الخطوات المهمة التى تساعد فى توطيد صلة الرحم وتقويتها مثل أيام الماضى التى كانت بدون مواقع التواصل الاجتماعى، منها:
يجب زيارة الأجداد والأقارب على فترات متقاربة لجعل الترابط أقوى بين الأجيال والأفراد، ووقتها يفضل تجنب استخدام الهواتف أثناء وقت التجمعات العائلية.
ومن بين الخطوات التى تقوى العلاقات: مساعدة الأقارب ماديا ومعنويا، وزيارة المرضى منهم، وفى وقت الخلافات يجب الإصلاح بينهم.
ويجب تقديم الهدايا ومشاركتهم الاحتفالات مثل الأعياد والمناسبات المختلفة، بالإضافة إلى احترام الكبير والعطف على الصغير.
وأيضا تفقدهم والسؤال عنهم بشكل مستمر، ومشاركتهم فى الأفراح والأحزان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخلاقنا الجميلة.. صلة الأرحام (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.