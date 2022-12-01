الفلك: فصل الشتاء يبدأ يوم 21 ديسمبر.. ويستمر 89 يوما

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن فصل الشتاء سيبدأ فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية يوم الأربعاء، الموافق 21 ديسمبر، فى حوالى الساعة 11و 48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ويستمر نحو 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة.





وأشار القاضى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن نهار ذلك اليوم سيكون هو أقصر نهار فى عام 2022 وليله هو أطول ليل فيها، ويكون ظل الإنسان على الأرض أطول ما يمكن.

وأضاف أنه فى هذا اليوم سيميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس التى تكون فى هذا الوقت فوق مدار الجدى مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فى السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال.

وأوضح أن الانقلاب الشمسى الشتوى يحدث فى نصف الكرة الأرضية الشمالى حول يومى 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، وهو حدث فلكى سنوى يميزه عمودية الشمس على مدار الجدى.

وأكد أن أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوى فى نصف الكرة الشمالى والصيفى فى نصف الكرة الجنوبى تكون فاضى معكوسة فى ذات التوقيت، فبينما يكون فى نصف الكرة الشمالى شتاء يكون صيفا فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى.