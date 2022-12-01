بتصميم غريب.. هواوى تطرح ساعة لحفظ السماعات وشحنها

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى عزمها لطرح ساعة ذكية جديدة وبداخلها سماعة أذن لاسلكية وتحمل اسم "Huawei Watch Buds". وأوضحت الشركة أن تلك السماعة تسمى "سماعة أذن لاسلكية"، حيث يمكن استخدامها كعلبة لحفظ السماعة وشحنها. تعد ميزة ساعة هواوى الجديدة من أكثر المزايا التى تزيد استمتاع المستخدمين، بسبب شكوى الأفراد لقصور مسألة طول الشحن فى الساعات الذكية المتداولة. ووفقا للفيديو الذى نشرته الشركة، أوضح نها تأتى بتصميم دائرى، كما أنها منفذة بجسم من الفولاذ وسوار من الجلد، وبالإضافة إلى ذلك فهى تعمل بنظام "HarmonyOS".

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