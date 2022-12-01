«ميتشى».. الفائزة فى مسابقة أجمل بقرة

جدة - نرمين السيد - وفازت البقرة "ميتشى" البالغة 4 أشهر من العمر خلال مسابقة الصور الفوتوغرافية الرابعة لجمال الأبقار. وبعد فوز "ميتشى" بالمسابقة حصلت على مكافأة وهى علبة ألمنيوم للألبان ذات سعة 40 لترا، وحوض بلاستيكى للسماد. وأشارت يفدوكيا أرجاكوفا، المدير الفنى لدار الإبداع الشعبى آريك برودنيكوف، إلى أن أول مسابقة من هذا النوع جاءت فى 2019، احتفالا بعيد المزارع، وتم اختيار أجمل بقرة من خلال التصويت بين سكان القرية.

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