احترس.. تطبيق يؤجر رقم هاتفك للقراصنة

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن ذلك التطبيق خطير حيث يقوم بإنشاء حسابات عبر مختلف المواقع التى منها مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك وإنستجرام دون علم أصحابها.

وتوصل باحث أمنى فى الأمن السيبرانى "Evina" إلى تطبيق مزيف متوفر للرسائل القصيرة ويعمل لدى هواتف أندرويد، ويستخدم أرقام هواتف أولئك الذين قاموا بتثبيته سرا لإرسال رموز لمرة واحدة للمستخدمين الآخرين، وذلك وفقا لموقع "BleepingComputer".

ويسمى ذلك التطبيق "Symoo"، الذى اشتكى مستخدميه لكونه مزيفا ويرسل إليهم رموز مرور عدة عند تثبيته.

وأوضح الخبراء أنه عند تثبيته يطلب إذنا من مستخدميه بإرسال وقراءة الرسائل القصيرة، ويبدأ عمله من خلال إرسال طلب للمستخدم لتقديم رقم الهاتف ويظهر بعدها شاشة مزيفة.

وأضافوا أن وقتها يرسل منشئو التطبيق رسائل نصية للآخرين لأجل تأجير تلك الأرقام وإنشاء حسابات جديدة دون علم المستخدم.

وبعد اختفاء الشاشة المزيفة التى من خلالها يحدث مصادقة ثنائية مع الآخرين، يتجمد التطبيق ويتوقف عن العمل مما يندفع مستخدميه لحذفه.