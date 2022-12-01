بسبب منعها من النزول.. سيدة تغرس أسنانها فى فخذ رجل على متن طائرة

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ الركاب بسبب تصرف جنونى لتلك السيدة البالغة بعد اندفاعها لفتح باب مخرج الطوارئ على ارتفاع 37000 قدم.

وحاول الركاب منع السيدة التى تدعى "إلوم أجبيجنينو" حتى قامت بغرس أسنانها فى فخذ أحدهم.

وتم إتهام تلك الراكبة بعد تصرفها الغريب مع الرجل، الذى أصيب بصدمة شديدة، ثم قررت الحصول على الدعم بعد اتصالها بالخط الساخن العكسرى.

وتمكن الرجل من إنقاذ فخذه وانتزع السيدة على الأرض، وسمع وقتها طاقم شركة الطيران يقول "إنها تحاول فتح الباب"، كما بدأـ تصرخ وتضرب رأسها على أرضية الطائرة.

وبسبب تصرف تلك السيدة قرر الطيارون إجبارهم لتغيير مسارهم فى الجو وهبطوا بعدها فى مطار بيل وهيلارى كلينتون الوطنى.