هوندا تعتزم إضافة تقنية جديدة لمساعدة السائقين فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، قال موقع "ذا فيرج" التقنى، إن تقنية Honda Sensing، وهى نظام مساعدة السائق المتقدم من المستوى 2 لشركة هوندا، متاح بالفعل لمالكى السيارات الذين اختاروا إضافة الميزة إلى سياراتهم.

ولفت الموقع أن هناك نظامين تمت ترقيتهما، وهما Honda Sensing 360 وHonda Sensing Elite، يضيفان ميزات جديدة بفضل أجهزة الاستشعار الأكثر قدرة، وبرامج الذكاء الاصطناعى المتقدمة التى طورتها شركة صناعة السيارات.