توقعات الأبراج اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022.. مفاجآت فى العمل ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

قم بعملك على الوجه الأمثل ولا تهمله، واحتوى شريك حياتك.

الثور

كن مثابرًا وإذا سقطت انهض مرة أخرى ولا تستسلم أبدًا، وحافظ على علاقات طيبة مع الأسرة والعائلة والمقربين.

الجوزاء

طوّر من مهاراتك واستغل إمكانياتك وخبراتك فى العمل، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك وأفراد الأسرة والعائلة.

السرطان

افعل ما بوسعك لتتفوق فى عملك وتحصل على مكانة أعلى، وخصص وقت لشريك حياتك.

الأسد

اكمل السير نحو أهدافك وتخطى الصعاب، واخرج فى نزهة رفقة شريك حياتك والأسرة.

العذراء

تعاون مع زملائك فى العمل وتبادلوا الآراء، وكن إيجابيًا مع الأشخاص الذين تحبهم.

العقرب

حاول التخلص من كافة المشكلات التى تواجهك فى العمل، وكن قريبا من الأسرة والأقاربك.

الميزان

حافظ على المكاسب واسعى لتحقق المزيد، وتعامل بلطف مع شريك حياتك وأفراد الأسرة وتحدث معهم.

الجدى

ركز فى عملك واهتم به لتحقق أهدافك فيه، واحرص على قضاء وقتًا ممتعًا مع شريك الحياة والعائلة.

القوس

استغل الفرص المتاحة أمامك حتى لا تندم عليها مستقبلًا، وكن ودودًا مع الأظشخاص المقربين.

الحوت

تحمل المشاق فى العمل لتصل إلى أهدافك، وقدم الدعم والمساندة وكن متعاونًا مع الأشخاص المقربين منك.

الدلو

لا تتراجع واكمل العمل حتى تحقق ما تأمل به، وانصت للأسرة والعائلة وقدم لهم النصائح وانقل لهم خبرتك فى أمور الحياة.