بى بى سى: ماسك قد يصبح المؤثر الأول على تويتر

جدة - نرمين السيد - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الأربعاء أن التوقعات تشير إلى أن إيلون ماسك سيصبح المؤثر الأول على شبكة التدوينات المصغرة الشهيرة بعد استحواذه عليها فى وقت سابق.





وأوضحت "بى بى سى" أن يوم 17 يناير عام 2023 هو اليوم الذى يتنبأ محللون أن يصبح فيه إيلون ماسك المؤثر رقم واحد على تويتر، مضيفة أن حساب ماسك له 120 مليون متابع ما يجعله بالفعل ثانى أكثر الحسابات متابعة على الموقع بعد حساب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الذى يتابعه 130 مليون شخص. وفى أعقاب الزيادة الفلكية لعدد متابعيه منذ شرائه منصة تويتر، يقول خبراء الإحصاء بموقع "Social Blade" الذى يقوم بتحليل بيانات منصات التواصل الاجتماعى إن ماسك سيصل حتمًا إلى المرتبة الأولى.

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