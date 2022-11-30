2023.. المهارات التقنية تحميك من البطالة وتضمن لك فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - ويرجح الخبراء أن يتزايد طلب أصحاب العمل على هذه المهارات فى 2023، لافتين إلى أن تدهور الظروف الاقتصادية لن يمنع الشركات من البحث عن موظفين بارعين فى مجالات التكنولوجيا.
لكنهم يقولون إن هذا لا يعنى ضرورة أن يكون الموظف مطورًا برمجيًا أو خبيرًا تكنولوجيًا متقدمًا حتى يستطيع الحصول على وظيفة، بل يكفى أن يتمتع بمهارات تقنية ورقمية أساسية، ويكتسب معلومات برمجية بسيطة.
وأشار الخبراء إلى أن الطلب على علم البيانات يتزايد بشكل مستمر بسبب أهميته فى إعداد الإحصاءات والتقارير والتحليل والتنظيم والتصفيه، ومن ثم إدارة البيانات بشكل صحيح ودقيق أيضًا، والأهم من ذلك هو حماية هذه البيانات، فى إشارة منهم لأهمية أمن تكنولوجيا المعلومات،
وأكد الدكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة وخبير التمية البشرية، أن المهارات التقنية باتت مطلوبة كثيرًا فى سوق العمل، ولا يجب أن يكون الموظف ملمًا بها لكن على الأقل أن تكون له ميزة تنافسية فيها، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".
وتابع: "هذه المهارات التقنية والفنية تتجلى مثلًا فى برمجة مواقع معينة أو تطبيقات الهواتف الذكية أو تحليل البيانات".
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