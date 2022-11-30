جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" فى نشرته الإنجليزية، أن الساعة يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار وتظهر عد تنازلى للوقت المتبقى لعكس آثار تغير المناخ للحول دون كارثة مناخية. وتابع الراديو أن الساعة وضعت احتفالا بذكرى الثورة المخملية، وستظل فى مكانها حتى 12 من ديسمبر المقبل، وتوجد الساعة فى موقع كان يستضيف تمثالا لجوزيف ستالين خلال العصر الشيوعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للتنبيه بالكوارث.. وضع ساعة ضخمة بأحد ميادين العاصمة التشيكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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