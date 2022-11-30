دراسة تكشف ما يفعله الأطفال لإنشاء حسابات على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - وتوصلت الدراسة الاستقصائية أن 1.6 مليون طفل فى بريطانيا ادعوا أن عمرهم يبلغ 18 عامًا أو أكثر عند التسجيل فى إحدى المنصات الاجتماعية.
ووجدت الد أنه من بين 93% من الأطفال، الذين تترواح أعمارهم بين 11 و17 عامًا ويزعمون أن لديهم حسابًا على وسائل التواصل، أقر 24% منهم بأنهم كذبوا بشأن عمرهم.
وطالبت الدراسة شركات التكنولوجيا بتطوير الأدوات التى تقيد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال إجراءات تسجيل أكثر شفافية.
وأوضح الدكتور منذر الدويرى، الباحث والمتخصص فى أمن المعلومات، أن هذه الأرقام صادمة لكنها واقعية، وهذه مشكلة شائعة فى عالم الإنترنت، وبالتالى فهى ليست مفاجئة، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وتابع: "الدور الأكبر فى هذه المشكلة تتحمله العائلات، لأنها هى التى تقرر وضع هذه الأجهزة فى يد الطفل، سواء كان مراهقًا أو أصغر من ذلك.
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