عن طريق ابتلاعه.. عامل يسرق ذهب بطريقة غريبة

جدة - نرمين السيد - لجأ عامل فى منجم إلى سرقة ذهب بوزن 81 جراما من المعدن الأصفر الثمين، استخدم حيلة غريبة لتهريبه.

واندفع العامل إلى ابتلاع الذهب، ولكنه عند الخروج من مكان العمل كشفه جهاز الليزر الأمنى عن وجود معدن ثمين بداخل جسده، وأطلق بعدها الجهاز إنذار.

وأخذوا العامل للذهاب إلى مستشفى محلى، وكشفت موجات فوق صوتية عن تحرك الذهب عبر جهازه الهضمى، وأعطوه الأطباء أدوية لأجل إخراجها.