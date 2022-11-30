حاكم ولاية أمريكية يحظر على موظفى الحكومة استخدام «TikTok»

جدة - نرمين السيد - وقالت نويم فى بيان صحفى نشرته على موقعها، إن "ولاية ساوث داكوتا لن تشارك فى عملية جمع المعلومات الاستخباراتية عن البلدان التى تكرهنا... ويستخدم الحزب الشيوعى الصينى المعلومات التى يتم جمعها عبر TikTok للتلاعب بالأمريكيين".

وجاء فى البيان، "يشمل هذا الإجراء الموظفين الحكوميين والوكالات الحكومية... ويمنع تنزيل تطبيق TikTok أو استخدامه، وكذلك زيارة موقعه الالكترونى باستخدام أجهزة مملوكة للدولة أو مستأجرة للدولة".

وعبرت نويم عن أملها بأن تحذو بقية الولايات الأمريكية حذو ولاية ساوث داكوتا، وأن يتخذ الكونجرس قرارا مماثلا فى المستقبل.

ويذكر أن TikTok هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تملكه شركة ByteDance الصينية وأطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة فى الصين والعالم.

وتجدر الإشارة إلى أن براندان كار مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية، كان قد دعا السلطات إلى حظر الشبكة الاجتماعية فى البلاد، وقد حاولت الإدارة الأمريكية السابقة عام 2020، حظر المنصات الاجتماعية الصينية TikTok و WeChat فى الولايات المتحدة، بحجة حماية خصوصية الأمريكيين، ولكن الصين والشركات نفسها نفت مزاعم إساءة استخدام بيانات المستخدم. وبعد الطعن فى هذا الحظر فى المحكمة، لم تتخذ إدارة بايدن أى اجراءات من أجل تنفيذ مبادرة السلف، ولكن فى الفترة الأخيرة بدأت الاتهامات تظهر ضد الشركة مرة أخرى.