مواصفات وسعر هاتف «ZTE Voyage 40 Pro+» الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "ZTE Voyage 40 Pro+" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.67 بوصة، وبدقة تبلغ 1080 × 2400 بيكسل.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل بالإضافة إلى غيرها أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يتمتع ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4510 مللى أمبير.
ويتوفر هاتف "ZTE Voyage 40 Pro +" باللون الأزرق السماوى والرمادى، وبسعر 305 دولار أى ما يعادل 7500 جنيه مصرى.
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