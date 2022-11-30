معهد بحوث الإلكترونيات ينظم فعاليات المؤتمر القومى الـ39 لعلم الراديو

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات المؤتمر القومى الـ39 لعلم الراديو الذى ينظمه معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور نخبة مميزة من الباحثين والعلماء داخل مصر وخارجها، ولفيف من رواد ورموز علم الراديو بمصر، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر.





وقالت رئيس المعهد والرئيس الشرفى للمؤتمر الدكتورة شيرين عبد القادر محرم - فى تصريح اليوم الأربعاء - "إن مؤتمر علم الراديو يعد من أهم وأكبر وأقدم المؤتمرات السنوية التى تنظمها اللجنة الوطنية لعلم الراديو بالأكاديمية تحت المظلة العلمية للاتحاد الدولى لعلوم الراديو، وكذلك معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات".

وأوضحت أن المؤتمر تأتى أهميته فى إطار إجراء حلقات نقاشية للأبحاث العلمية المقبولة للنشر فى مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات، والتى تتضمن التحديات التقنية التى تواجه الباحثين، مع استعراض أحدث التقنيات المتقدمة والتكنولوجيات البازغة فى تلك المجالات.

وأشارت إلى أن المعهد قام بتوفير البيئة المناسبة لهذا الحدث المهم وتقديم الدعم اللوجستى للمؤتمر، حيث قامت اللجنة المحلية بالمعهد بتصميم وإطلاق موقع إلكترونى للمؤتمر، فضلا عن تنظيم استقبال وإدارة مقالات المؤتمر، وطباعة المجلدات وكتيب ملخصات الأبحاث، وتجهيز القاعات المطلوبة للفعاليات.

ونوهت بأن المعهد شارك فى دعم الجوائز المقدمة لأحسن الأبحاث العلمية، إلى جانب تنظيم معرض للمخرجات البحثية الخاصة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وبعض منتجات الشركات الداعمة للمؤتمر، مبينة أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور سعيد الخامى الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو، والدكتور عصمت عبدالفتاح رئيس معهد بحوث الإلكترونيات سابقا، والدكتور أحمد عطية رئيس اللجنة المحلية المنظمة من المعهد.

ومن جهته، أوضح الدكتور سعيد الخامى أنه تم قبول 37 ورقة بحثية فى مجالات متعددة، منها 16 ورقة بحثية لتطوير وصقل تقنيات القياس والتحليل فى تصميم الهوائيات وتطبيقاتها، و13 ورقة بحثية لتصميم أنظمة الاتصالات الراديوية الفعالة ومعالجة الإشارات، و8 ورقات بحثية فى مجال الأجهزة الإلكترونية والدوائر والأنظمة الضوئية.

وقال "إنه فى ضوء التقليد السنوى للمؤتمر للتعبير عن التقدير والامتنان للعلماء والباحثين الاستثنائيين الذين ساهموا فى التقدم البحثى فى علوم الراديو فى مصر، تم تكريم ثلاثة رواد فى علوم الراديو هذا العام، وهم: الدكتور محمود عبدالحليم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات سابقا، الدكتور هادية الحناوى الأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس، والمرحوم الدكتور مظهر بسيونى طايل الأستاذ المتفرغ بجامعة الإسكندرية".

ويتضمن البرنامج العلمى للمؤتمر، الذى يستمر ثلاثة أيام، مشاركة نخبة من الخبراء البارزين فى الأوساط الأكاديمية والصناعية تطرح الجديد فى مجالات هوائيات الموجة المليمترية والنمذجة، والتعلم العميق الموحد، والتعلم المستمر، ومحاكاة المجال الزمنى للأجهزة الميكروئية، وخارطة الطريق العالمية لصناعة الإلكترونيات الدقيقة، وهم الدكتور عبدالرازق سباك، الدكتور مصطفى سعيد الخامى، الدكتور عاطف الشربينى، الدكتور ألبريشت موزار.

كما يتضمن البرنامج أيضا خمسة مقالات مرجعية من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لعلوم الراديو تغطى جوانب تكنولوجيات الاتصالات المتقدمة، فضلا عن عقد ورشة عمل للباحثين الشباب تتضمن سبع أوراق بحثية لطلاب الدراسات العليا المشتركين فى المؤتمر؛ لطرح ومناقشة أفكارهم البحثية المبدئية مع ذوى الخبرة.

يشار إلى أن جميع البحوث التى سيتم مناقشتها خلال المؤتمر سيتم إدراجها على أبرز محركات البحث العالمية فى المجال (IEEE Xplore) للنشر العلمى المتميز، وتشجيعا للعلماء ولشباب الباحثين سيتم توزيع خمس جوائز لأفضل البحوث المقدمة فى المؤتمر، على أن يكون ثلاثة منها من الشباب، وكذلك سيتم تقديم جوائز لأحسن البحوث المشاركة فى ورشة العمل للشباب، حيث سيتم عرض أفكارهم البحثية وأخر ما توصلوا إليه، فضلًا عن مناقشتهم لإثراء أبحاثهم ودعم فكرة أهمية البحث العلمى لديهم، وذلك دون تحميلهم أية أعباء مادية.