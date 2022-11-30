جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أنه فى الأشهر الـ 12 الماضية، تلقت شرطة ويست ميدلاندز 777 بلاغًا من سكان والسال. وذكر مجلس مدينة والسال أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد الشرطة فى جمع الأدلة لتعقب الجناة ومصادرة دراجاتهم النارية. وقال تش سوبت فيل دولبى من شرطة والسال إن قوة ويست ميدلاندز استخدمت بالفعل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، ولكن تم تقاسمها فى جميع أنحاء المنطقة مع ارتفاع الطلب، وأضاف أن طريقة قيادة الدراجات على الطرق الوعرة أمر غير مقبول تمامًا ومحبط وخطير للغاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية: طائرات بدون طيار لتتبع سائقى الدراجات على الطرق الوعرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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