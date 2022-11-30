الصين تعلن نجاح التحام سفينة الفضاء المأهولة الصينية «شنتشو 15»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الفضاء الصينية وفقا لبيان، نقلا عن وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، اليوم، أن الصين أطلقت سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-15" فوق الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 إف واى 15"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين، مشيرة إلى أن رواد فضاء "شنتشو-15" سيجرون، لأول مرة فى تاريخ الفضاء الصينى، تناوبا للعمل فى المدار مع أفراد طاقم "شنتشو-14"، الذين تم إرسالهم إلى المحطة الفضائية فى يونيو الماضى.

وأوضحت "شينجوا" أنه وفقا لمركز أبحاث وتدريب رواد الفضاء الصينى، يحتاج رواد الفضاء إلى إتقان مهارات التشغيل لبدلات الفضاء الجديدة خارج المركبة، ومقصورة العقدة للوحدة "تيانجه"، والأذرع الميكانيكية وغيرها من المرافق والمعدات، بالإضافة إلى طرق التعامل مع الأخطاء الطارئة ذات الصلة، وتستلزم هذه المتطلبات معايير عالية من حيث القوة البدنية والمهارات التشغيلية خارج المركبة.