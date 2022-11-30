لمستخدمى أيفون.. 3 خطوات مهمة تطيل عمر البطارية

جدة - نرمين السيد - مشكلة أيفون وأشار خبراء التقنية إلى أن مستخدمى أيفون يرغبون فى الحفاظ على حالة البطارية واستمرار عملها لأطول فترة ممكنة بالإضافة إلى إمكانية بيعه بسعر مرتفع. وهناك عدد من الخطوات التى يفضل اتباعها لأجل الحفاظ على عمر البطارية وإطالتها. إطالة عمر البطارية ولفت الخبراء إلى 3 خطوات تساعد فى تخفيف الأعباء على أداء الهاتف وإطالة عمر البطارية، وذلك من خلال: -الذهاب إلى إعدادات البطارية وتفعيل خيار "optimised battery charging". -اختيار "accessibility" ثم "motion"، وتفعيل "reduce motion". -إنزال الشاشة من أعلى لأسفل "control center"، ويظهر وقتها علامة جديدة يجب الضغط عليها.

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