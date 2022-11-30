بسبب حالته النفسية.. هندى يبتلع 187 قطعة معدنية

جدة - نرمين السيد - وتمكن الأطباء فى مستشفى بالهند من إخراج 187 قطعة نقدية، ابتلعها رجل بسبب حالته النفسية.
وتفاجأ الأطباء أثناء العملية الجراحية بعد اكتشاف ابتلاعه لتلك النقود من مختلف الفئات حيث يبلغ وزنها حوالى 1.5 كيلو جرام نتيجة تعرضه لحالة نفسية سيئة منذ 3 أشهر.
واستغرق الأطباء مدة بلغت ساعتين لأجل إخراج العملات المعدنية من معدة الرجل الهندى، كما أشار الطبيب أنه كان يمر بمشكلة نفسية لذا نتج عنها ذلك التصرف وهو ابتلاع العملات على مدى شهرين إلى 3 أشهر.
وأوضح أنه كان يعانى من أعراض قىء واضطرابات بالمعدة، لذا خضع للأشعة السينية والتنظير حتى تم اكتشاف العملات المعدنية، وقرر الأطباء وقتها لإجراء عملية جراحية لإخراجها.
وأضاف الطبيب أن معدة الرجل الهندى تمددت بسبب عدد العملات الهائل، التى استقرت بأماكن مختلفة من المعدة.
وبعد خضوعه للعملية، تم علاجه من نقص المياه وغيرها من المشاكل حتى أصبحت حالته مستقرة.
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