بسكويت.. صدمة شاب يابانى عند طلب لابتوب أبل عبر الأونلاين

جدة - نرمين السيد - وتعرض شاب يابانى لصدمة كبيرة عند طلب جهاز "Apple MacBook"، وذلك بسبب استبداله بوجبتين بسكويت من منتج شهير فى بريطانيا.

وأنفق "يوشيهيتو كاموجارى" الكثير لشراء لابتوب أبل، والذى بسببه لجأ إلى العمل فى مطعم لجمع تكلفته حتى يهدى نفسه فى يوم عيد ميلاده.

وبعد أن طلب الشاب الجهاز من أشهر شركات الشحن فى العالم، صُدم عند فتح كارتونة الشحن ليتفاجأ بعدها باستبدال جهاز "Apple MacBook" بوجبتى بسكويت.

ووفقا لتقارير "Argus" قال اليابانى: "عندما فتحت العبوة ولم يكن هناك سوى عبوتين من البسكويت صدمت بشدة، واتصلت بعملاق الشحن فى العالم لمعرفة ماذا حدث، وكيف استبدل طلبى الأصلى بشىء كهذا".

وأشار إلى أنه تعرض للخداع بسبب إنفاقه مبلغ 1399 جنيها إسترلينيا أى حوالى ما يزيد عن 41 جنيه مصرى.