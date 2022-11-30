الصين تطلق «شنتشو-15» فى أول تناوب بين طاقمى مركبتين فضائيتين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية، شينجوا، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية، أن سفينة الفضاء انطلقت فوق الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 إف واى15"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين، مشيرة إلى أن رواد فضاء "شنتشو-15" سيجرون، لأول مرة فى تاريخ الفضاء الصينى، تناوبا للعمل فى المدار مع أفراد طاقم "شنتشو-14"، الذين تم إرسالهم إلى المحطة الفضائية فى يونيو الماضى.

وقال قاو شيوى، كبير مصممى سفن الفضاء فى الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، إن عملية التناوب هذه ستمثل تحققا من جدوى نهج التناوب المنتظم الذى سيجرى اتباعه مستقبلا.

ومن جانبه، أوضح جى تشى مينج، مساعد مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية أنه خلال مهمتهم التي تستغرق ستة أشهر، سيجرى أفراد طاقم "شنتشو-15" اختبارات تتعلق بالإقامة طويلة الأجل فى محطة الفضاء الصينية المكونة من ثلاث وحدات، قائلا: إن الطاقم سيفتح أيضا ويثبت ويختبر 15 خزانة تجارب علمية، وسيجري أكثر من 40 تجربة واختبارا فى مجالات أبحاث وتطبيق علوم الفضاء، وطب الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء.

وأضاف إن أفراد طاقم "شنتشو-15" سيجرون أنشطة خارج المركبة ثلاث إلى أربع مرات، وسيكملون تركيب مجموعات المضخات الممتدة للوحدة المختبرية "منجتيان" ومنصة حمولة التعرض.

ويحتاج رواد الفضاء وفقا لمركز أبحاث وتدريب رواد الفضاء الصينى، إلى إتقان مهارات التشغيل لبدلات الفضاء الجديدة خارج المركبة، ومقصورة العقدة للوحدة "تيانجه"، والأذرع الميكانيكية وغيرها من المرافق والمعدات، إضافة إلى طرق التعامل مع الأخطاء الطارئة ذات الصلة، وتستلزم هذه المتطلبات معايير عالية من حيث القوة البدنية والمهارات التشغيلية خارج المركبة، وسيتحقق أفراد الطاقم أيضا من وضع الخروج لمقصورة غرفة معادلة الضغط للشحن للوحدة "منجتيان"، وسيتعاونون مع خبراء الفضاء فى الأرض لإكمال المهام الست لخروج الحمولات، وسيجرون بانتظام عمليات اختبار وصيانة للمنصة، فضلا عن إدارة شؤون محطة الفضاء،كما سيجري طاقم "شنتشو-15" تدريبات لحماية الصحة فى المدار.