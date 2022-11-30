واتساب يستعد لـ إطلاق جهة اتصال الدردشة الخاصة.. اعرف المميزات 

جدة - نرمين السيد - ولم يعلن مالك شركة ميتا المالكة للتطبيق بعد عن أى شيء رسمي، لكن يفترض أن تكون المحادثة آلية تعمل بنظام الروبوت، بدلاً من أن يعمل بها بشر يستجيبون.

كما يبدو أن الرسائل ستكون مشفرة من طرف إلى طرف مثل جميع الرسائل المرسلة عبر واتساب.

فقد ظهرت لقطة شاشة مسربة على موقع WABetaInfo، تبين حساب واتساب رسميا مع علامة خضراء تم التحقق منها.

وفى الجزء السفلى تقول: "WhatsApp فقط يمكنه إرسال الرسائل".

فيما ظهرت عبارة وصف فى الدردشة تقول "هذا هو المكان الذى يمكنك فيه الحصول على نصائح، ومشاهدة الإعلانات، والاستماع إلى أحدث الميزات. مباشرة منا".